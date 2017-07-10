AKP'den Kılıçdaroğlu'na: Tehlikeli bir oyun oynuyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşü ve Maltepe mitingiyle ilgili konuştu. CHP liderinin tehlikele bir oyun oynadığını belirten Ünal şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'nun parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum. Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır.Seçilmiş meşru hükümeti, gayri meşru edemez, bu millet de buna izin vermez. Sayın Kılıçdaroğlu bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış ve tanklara göğsünü siper etmiş bir millettir. Meşru siyaset içerisinde, milli iradenin tecelligahının TBMM olduğunu bilerek siyaset yapmalıdır. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının CHP'sinin bilmesi gerekir ki, sandıktan 25 milyon oyla çıkmış iradeyi yok saymak faşizmdir. Adalet sokakta aranmaz, sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, topluma bir anarşizm sunmaktadır."





