AKP'den ilk açıklama

Ünal, "Son yılların en güvenli seçimlerinden birini yaşadık. Sadece kendi oylarımızın değil, diğer partilerin oylarının güvenliği de bizim namusumuzdur" diye konuştu.







'Türkiye bir hukuk devleti' diyen Ünal, "Bazı kurumlarımızın bizzat hedef alınarak tehdit edilmesi ve kurumların görevlilerinin herhangi bir şekilde cevap hakkının olmadığı bilinerek açık şekilde tehdit edilmeleri unutulmamalıdır ki bu tahriki yapan siyasilerin ve adayların sorumluluğudur" dedi.





"Özellikle anadolu Ajansı'nın tehdit edilmesi kabul edilemez" diyen Ünal, "AK Parti hükümeti iktidar olmanın sorumluluğuyla davranmakta ve kullanılan tüm oylar AK Parti hükümetinin teminatı altındadır" ifadesini kullandı.





"Yarın herhangi bir şekilde YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?" diye soran Ünal, şöyle devam etti: "Sonuçlar milletin iradesinin tecellisidir, her siyasi parti de bu sonuçlara dönük son derece saygılı olmalıdır."