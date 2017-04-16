Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den ilk açıklama geldi /16 Nisan 2017 19:46

AKP'den ilk açıklama geldi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak; "Beklediğimiz kadar oy alamadık" dedi.

SHABER3.COM

Referandumda oylar sayılmaya devam ettikçe evet ve hayır cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yaptığı açıklamada 'beklediğimiz kadar evet oyu alamadık' ifadelerini kullandı.
<< Önceki Haber AKP'den ilk açıklama geldi Sonraki Haber >>

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:09:53