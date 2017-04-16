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AKP'den ilk açıklama geldi
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16 Nisan 2017 19:46
AKP'den ilk açıklama geldi
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak; "Beklediğimiz kadar oy alamadık" dedi.
SHABER3.COM
Referandumda oylar sayılmaya devam ettikçe evet ve hayır cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yaptığı açıklamada 'beklediğimiz kadar evet oyu alamadık' ifadelerini kullandı.
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