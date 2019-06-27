AKP'den havuz patronlarına bütçe kıyağı: Milyarlar onlara akıyor

TMMOB Enerji Çalışma Grubu'nun yayımladığı “Türkiye Enerji Görünümü” raporuna göre, AKP’li Cengiz, Kolin, Limak gibi özel şirketlere santrallere sabit fiyatla elektrik alımı için devlet bütçesinden 2018 yılında toplam 32,3 milyar TL ödeme yapıldı. 2019 yılının ilk dört ayında da 579 milyon TL aktarıldı.





Rapora göre elektrik şirketlerinin piyasa fiyatının üzerinde bir bedelle alım garantisi bulunuyor.





Raporda “Santral işletmecilerinin istemiyle 2016’da Bakanlar Kurulu Kararı çıkarıldı. Bu santralların üretimlerinin belirlenecek bir kısmının, TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) tarafından piyasa fiyatından daha yüksek bedel ile alınması kararlaştırıldı. TETAŞ yerli kömür santrallarından 2016 yılında 6 milyar kilowatt elektrik enerjisini 185 TL birim fiyatıyla satın aldı. Bu uygulamaya. 2018 yılı birinci çeyrek dönemi için belirlenen birim fiyat 201,35 TL oldu. 2019 yılında ilk üç ay için ilan edilen fiyat 285 TL oldu.” ifadeleri yer alıyor.