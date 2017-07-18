Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 'Guantanamo Tipi' elbise kararı /18 Temmuz 2017 08:27

AKP'den 'Guantanamo Tipi' elbise kararı

MGK'nın ardından gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada kameralar karşısına çıkan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, alınan kararlar hakkında bilgi verdi

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Kurtulmuş: Mahkemelere tek tip elbise ile gelecekler!

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avının geldiği noktayı da açıkladı:

OHAL uygulamasının başladığı 20 Temmuz 2016’dan bu yana 26 KHK çıkartıldı.

111 BİN 240 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

111 bin 240 kişi ihraç edildi, 32 bin 180 görevinden uzaklaştırıldı. 35 bin 639 kişi ise görevine iade edildi. Toplamda 143 bin 420 görevinden ihraç edildi. 

966 ŞİRKETE EL KONULDU

F... çok geniş bir finansal güce sahipti. F... ile ilişkili 966 şirkete el konulmuştur.

OHAL KOMİSYONU’NA 120 BİN BAŞVURU BEKLİYORUZ

OHAL İnceleme Komisyonu’na 120 bin başvuru yapılmasını bekliyoruz. Bugün 3 bin 28 başvuru yapıldı.

KATAR ÜSSÜ

Katar meselesi ise Katar Üssü yeni bir mesele değil. Önümüzdeki günlerde Katar’da ortak tatbikat yapılacak. Planlaması önümüzdeki günlerde ortaya çıkar” diye konuşan Kurtulmuş Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasına da değinerek “Rusya ile S-400 ile ilgili görüşmelere olumlu sürüyor. Şuanda anlaşma son noktasında değil.

“HERO” YAZILI TİŞÖRT

Bakanlar Kurulu’nda gündeme geldi. Adalet Bakanlığı çalışma yapacak. Mahkemelere tek tip elbiseyle gelmeleri sağlanacak. Böyle gelmeleri daha doğru bir yoldur.

AKP'nin kararı Erdoğan'ın "Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise" sözlerinin ardından geldi.

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