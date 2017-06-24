Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den gizli orduya özel uzun namlulu silah izni /24 Haziran 2017 09:50

AKP'den gizli orduya özel uzun namlulu silah izni

Türkiye’de sayıları 300 bini geçen özel güvenlik hizmetleriyle ilgili önemli bir düzenleme hayata geçirildi.

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 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmeliğin 26. maddesinde yapılan değişiklikle görevinin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı özel güvenlik komisyonun kararı ve valinin onayıyla tayin edilecek.

Özellikle 2015 yılında sonra özel güvenlik şirketlerinin Erdoğan ve AKP’nin arka bahçesi olduğu iddiaları sık sık gündeme gelmişti. AKP’nin özel güvenlik kanalıyla paralel bir ordu kurduğu öne sürülmüştü. Şu ana kadar Türkiye’de özel güvenlik sayısı 300 bini geçerken, 55 bin de silah tahsisi yapıldığı belirtiliyor. Genelde özel güvenlikte basit silahların tahsisi yapılırken son düzenleme ile AKP kontrolündeki valilerin onayı ile istenen şirkete ve personele uzun namlulu silah izni verilebilecek.

Özel güvenlik denince onlar akla geliyor: SADAT
Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) özellikle 15 Temmuz’dan sonra çok sık gündeme geldi. Paralel bir ordu yapılanması olduğu belirtilen hükümete yakın SADAT, özel güvenlik alanında hizmet veriyor. Geçmişte AKP Gençlik Kolları ve Osmanlı Ocakları’ndan toplanan gençlere eğitim verildiği, bu kişilerin Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli suikastlarda kullanılacağı iddia edilmiş. 15 Temmuz gecesi SADAT militanlarının sahada aktif olarak yer aldığı belirtiliyor.
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