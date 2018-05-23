Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'den dolara ortak ses: Takmayın geçer /23 Mayıs 2018 17:19

AKP'den dolara ortak ses: Takmayın geçer

Dövizdeki yükseliş ve Türk lirasının değer kaybıyla ilgili hükümet kanadı ve ekonomi yönetimi elle tutulur bir önlem almazken bu kesimin özellikle bu vahim durumu hafife alma eğilimi dikkati çekiyor

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AKP ve bilhassa saray danışmanlarından ekonomi ve dövizdeki yükselişle ilgili doyurucu açıklama gelmemesi manidar bulunuyor. Bugün itibariyle 5 TL'ye oldukça yaklaşan dolarla ilgili yetkililer şunları söyledi.

ZEYBEKÇİ: YÜKSELİŞ SPEKÜLATİF, KALICI HASAR HENÜZ OLUŞMADI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Türk Lirası'nın değer kaybını reel bir makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikalarıyla, TL'nin değeriyle ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var.  Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi.''

YİĞİT BULUT: KRİZ VAR DİYENE KULAK VERMEYİN

Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye'de bir ekonomik kriz havası oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, bunlara kulak verilmemesi gerektiğini öne sürdü. Bulut, "Türkiye'nin bazı yabancı banka ve kurumların saldırısı altında olduğu açık" derken "Başta bir ekonomi kanalı ve başka bir haber kanalına çıkan eski bir bürokrat olmak üzere, sistematik bir şekilde 'krize girdik-gireceğiz' havası yaymaya çalışıyorlar. Bunlara kesinlikle kulak vermeyin" dedi.

HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, döviz kurundaki hareketlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü: 
"Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var". Aslan ayrıca, 'eğer kriz olsaydı borsa düşerdi' dedi

BEKİR BOZDAĞ: SEÇİMDE KAYBEDELİM DİYE YAPIYORLAR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir"
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