Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den büyük Avrupa Parlamentosu çarkı /27 Haziran 2017 21:41

AKP'den büyük Avrupa Parlamentosu çarkı

Türkiye’nin denetim sürecine alınmasının ardından AKPM’ye çektiği rest 3 ay sürdü.

SHABER3.COM

AKP’de Strazburg çarkı

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki ihlallerinin ardından 13 yıl sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) yeniden denetim sürecine alınan Türkiye’nin Strazburg’a tepkisi 3 ay sürdü. 

Hükümet, AKPM ile ilişkilerini gözden geçirmekten vazgeçti. 

AKP ve MHP’li AKPM üyeleri, denetim kararının ardından protesto amacıyla ayrıldıkları Strazburg’a yaz oturumu için geri döndü. 

AK Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın Türkiye’nin tepkisinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü ve Konsey üyeliği ile AKPM’nin iki farklı kurum olduğunu belirterek, vekillerin dönmesinin önemine işaret ettiği öğrenildi. Ardından da AKP ve MHP’li vekillere Strazburg’a gitme emrinin bizzat Başbakan Yıldırım tarafından verildiği belirtildi. 

AKP’nin AKPM üyesi olan 10 milletvekili ile 1 MHP’li üye, nisan ayında Türkiye’yi denetleme sürecine alan kararın ardından Strazburg’dan ayrılmıştı. Ancak bu rest sadece 3 ay sürdü. Karara ilk anda sert tepki gösteren hükümet ise bu tutumunu sürdürmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kararı tanımıyoruz, karar tamamen siyasi” sözleri ve Dışişleri Bakanlığı’nın, “Denetim kararı Türkiye’nin, terörist darbe girişimi sonrasında Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüğü yapıcı ve samimi diyalog ve işbirliğini de göz ardı etmiştir. Bu durum Türkiye’yi AKPM ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır” açıklamaları havada kaldı. Erdoğan’ın Brüksel ziyareti sırasında AB ile ilişkileri yeniden canlandırmaya yönelik mesajlarının ardından bu tutumun Strazburg’da da sürdürülmesi önem taşıyor. Çünkü AB, kararlarında AK’yi temel alıyor. Hükümetin AKPM’ye dönme kararı, muhalefet milletvekillerinin yetki belgelerinin onayı açısından da önem taşıyordu.

Yürüyüş Strazburg’da

Yaz oturumu sırasında Türkiye ile ilgili bir gündem başlığı bulunmasa da başta CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün oturumlarda gündeme gelmesi bekleniyor. CHP’li Haluk Koç dün yürüyüşü ilk olarak Sosyalist Grup toplantısında anlattı. Türkiye ile ilgili diğer kritik bir başlık da AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik rapor olacak.
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