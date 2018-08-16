AKP'den belediyelere: Microsoft'u bırakıp ivedilikle ücretsiz Pardus'a geçin

Kaya, AKP'li 883 belediye ve 39 il genel meclisi başkanlığına gönderdiği tebligatla, israf ve ABD ürünlerine karşı uyarıda bulundu.







Belediyelerden israftan kaçınmalarını, dövizle işlem yapmamalarını, ABD malları yerine yerli mallarını kullanmalarını isteyen Kaya, diğer partilerin idaresindeki 515 belediye yönetimine de bu ulusal meselede aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulundu.





Havuz medyasında yere alan habere göre, AKP'den belediye başkanlarına gönderilen bildiri şöyle:





"Bugün ülkemize ve milletimize karşı yeni bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bugüne kadar her türlü yolla ülkemize ve milletimize diz çöktürmeye çalışanlar, şimdi de ekonomik bir savaşla bunu denemektedirler. Biz her türlü saldırıyı milletimizle birlikte aşarak bugünlere geldik. Ülkemize karşı yapılan bu yeni saldırıyı da yine birlikte aşacağız. Bunun için tüm belediye başkanlarımızın milletimizin manevi hisleri ve taşıdığımız mesuliyetin bir gereği olarak, aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.





'YERLİ ÜRETİM VEYA YERLİ MARKA TERCİHİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ'





- Lisans ücreti ödenmeyen, yerli ve milli yazılımımız olan PARDUS'a henüz geçmemiş olan belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine ivedilikle PARDUS'a geçmelidir. Bu konuda TÜBİTAK ile birlikte uygulama tecrübesi olan belediyelerden teknik destek alınarak ivedilikle dönüşüm sağlanmalıdır.





— KİK ilgili tebliğler doğrultusunda, elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilmeli ve yabancı ürün seçeneğinde, başta ABD olmak üzere ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakiler tercih edilmelidir.





— Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde KİK ilgili tebliğler doğrultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilmelidir. Yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaçınılmalıdır.





'ZORUNLU OLMADIKÇA DÖVİZLE İŞLEM YAPILMAMALI'





- EFT, havale, kambiyo, kredi, gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilmeli; belediye ve iştirakler hiçbir şekilde yabancı para cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesabı açmamalı, açılmış olanlar sonlandırılmalıdır. Belediye şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmamalıdır. Borç ödemeleri karşılığı tutulanlar dışında hiçbir belediye şirketinin döviz hesabı olmamalı, var olanlar derhal Türk Lirası'na çevrilmelidir.





— Yasal mevzuat hükümleri ile cevaz verilse dahi, hiçbir şekilde yabancı para cinsinden sözleşme yapılmamalıdır.





— Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda-içecek ürünleri yerli olmalıdır.





— 4734 sayılı Kanun'un 63. maddesi ve 2017/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi; açık olarak ihale dokümanlarında ürünlerin niteliğine göre yüzde 15 oranına kadar yerli malı avantajı sağlanabileceği belirtilmekte, hatta bazı ürünler de yüzde 15 oranında yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı sağlanması zorunlu tutulmaktadır. Yine, aynı şekilde bu dokümanlarda yerli ürün sunumunu engellemeye yönelik hiçbir ibare bulunmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede satınalma süreçlerinde bu kural ve talimatlara göre doküman ve teknik şartnamelerin hazırlanması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.





'TASARRUF TEDBİRLERİNE RİAYET EDİLMELİ'





- Yerli olmayan ürün/cihaz/ekipmanların satın alınması ya da kiralanması, zaruret olmadıkça yapılmamalıdır. Halen kiralama suretiyle kullanılanların da kira süreleri uzatılmamalıdır.







— Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmelidir.





— Hiçbir gerekçeyle binek aracı alım ve kiralaması yapılmamalı, mevcut hizmet araçlarının iş dışında kullanımı kesinlikle önlenmelidir.





— İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanmalıdır.





'İHTİYAÇ GEREKMEDİKÇE MOBİL CİHAZLARDA YENİLEMEYE GİDİLMEMELİ'





- Belediyelerce gerek STK ve gerekse farklı kurumlarla yürütülen ortak projelerde de bu hassasiyetlere dikkat edilmelidir.







— Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamiratı yapılmamalıdır.





— Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmamalı, var olanlar dondurulmalıdır.





— Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmemelidir.





— Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmamalıdır.





— Belediyelerimiz düzenledikleri programlarda eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür sanat içeren etkinlikleri tercih edilmelidir.





Gereğini rica eder, İşlerinizde başarılar diler selam ve sevgilerimi sunarım."