AKP'den bedelliye yeni gün ayarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 28 günlük askerliğe karşı çıkanlardan. “Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum” diyen Bahçeli, “Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir” görüşünü dile getirdi.







NTV’nin haberine göre AKP, 28 günlük temel askeri eğitim süresinin 21 güne çekilmesi için teklif verecek; 25 yaş ve 15 bin liralık bedelde ise bir değişiklik olmayacak.





Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak olan bedelli askerlikle ilgili, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.





Muş, bedelli askerlik süresinin 21 gün olması için teklifte bulunacaklarını söylerken şunları kaydetti:





"Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. 25 yaş, 28 günlük temel eğitim ve 15 bin lira bedel. Kamuoyu ve siyasetteki tartışmalar ile TSK’nın gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde, 28 günlük temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte. Biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona öneride bulunacağız.





Teklif hazırlanırken tüm kesimlerin görüş, beklenti ve talepleri dikkate alınmıştır. Bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan bir teklif değildir ve bugün komisyona 21 gün olarak yeni bir teklif sunmuş olacağız.





Teklifle ilgil çalışmalara son halini TBMM verir. Müzakerelerde bizim teklifimiz, 28 günün 21 gün şeklinde yeni bir teklif olarak sunulmasıdır. Takdir miletvekillerinindir. Bedel ve yaşta bir değişiklik olmayacak; 25 yaş ve 15 bin lira."





"MHP ile 15 Temmuz'dan sonra oluşturduğumuz ittifakı sürdüreceğimizi deklere ettik” diyen Muş, “Her partinin belli meselelerde farklı görüşleri olabilir. Tüm tarafları dinleyerek süreyi 21 gün olarak revize edeceğiz ve komisyona sunacağız” ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:





“Milli Savunma Bakanlığı da bu taraflar arasında. Bakanlık, ülkenin savunması ve geleceği ile ilgili planlamaları yapmakta ve görüşleri değerli. Paydaşlar arasında.





(Firariler) Firariler konusunda yetki Milli Savunma Bakanlığında. Usul ve esaslarla ilgi yetki bakanlığa verilmekte. Talepler dikkate alınarak hareket edeceklerdri. Boyut, teknik ve esasları bakanlık belirleyecek... Şu an itibarıyla başka bir teklif söz konusu değil..."





Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak olan teklif, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek.