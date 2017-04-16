AKP'den Bahçeli'ye: Sıfır etkisi var

Ak Troller'in liderlerinden Esat Ç. adlı Twitter hesabı "Cumhurbaşkanlığı sonuçlarının neredeyse aynısı geliyor. bu demektir ki; ERDOĞAN = EVET. Bu demektir ki; MHP kapısına kilit vursun" ifadelerini paylaşması dikkat çekti.







Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Bayram Zilan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP'ye yüklenerek, "Daha fazla MHP'nin belediye kazandığı illerde 'Hayır' önde..." diye yazdı.





AKP'li gazetecilerden Melih Altınok da benzer bir tepki ortaya koyarak Twitter adresinden, "Devlet Bahçeli'nin samimi çabalarına rağmen MHP'den kayda değer bir evet çıkmadı. Osmaniye'de bile hayır yüzde 47" ifadelerini paylaştı.





Hükümete yakın gazetecilerden Cemile Bayraktar da Twitter'dan, "1.AKParti tabanında fire var 2.MHP'den çok 1 şey gelmedi ama Bahçeli'nin dayanışması iyiydi 3.MHP, Kürt oylarına olumsuz etki yaptı" diye yazarak paylaştı.







