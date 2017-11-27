AKP'den Bahçeli'nin ittifak önerisine cevap

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı seçimde ittifak sözlerini değerlendiren Yazıcı, ''Bir formülasyon öneriyor sayın genel başkan. Fazla prosedür içermeyen bir şekilde kullanmak ister seçmen. Bunlar oturulur konuşulur'' ifadelerini kullandı.





Yazıcı'nın konuşmasından satır başları şöyle:





BAHÇELİ'NİN 'TERCİHLİ İTTİFAK' ÖNERİSİ





Seçme hakkı önemli. Kişiye bağlı en temel siyasal hakların başında geliyor. Bireyler dolambaçlı prosedürlerden hoşlanmazlar. Bir formülasyon öneriyor sayın genel başkan. Fazla prosedür içermeyen bir şekilde kullanmak ister seçmen. Bunlar oturulur konuşulur. Bu düzenlemeler olabilir ama seçmenin kafa karışıklığına yol açacak, seçme hakkını zorlaştıracak prosedürlerden uzak durmak gerekir. Siyasi partiler seçimlerde aldıkları oy oranları ile hazine yardımı alıyorlar. Bu da konuşulur.





Uyum yasaları çok başka bir içerikte devam ediyor. Belli bir aşamaya geldi uyum yasaları ama bu seçim yasaları, farklı öneriler de Meclis gündeminde partiler arasında konuşulur, tartışılır. Kanaat oluşursa yasalaşmak üzere Meclis'e sevk edilir.





Daraltılmış bölgede barajla oynanması gerekir. Daraltılmış sistemde de bütün seçim bölgelerini 5 olarak alırsınız, o zaman yüzde 10 barajı da doğal olarak gündeme gelir. Meclis'te temsil partilerin temsili midir? Yoksa sosyal hayattaki kümelerin temsili midir? Ben yüzde 10 barajına rağmen Türkiye'de temsiliyet bakımından herhangi bir sorun olmadığı kanısındayım. Bunlar baskı gruplarıdır. Baskı grupları demokratik hayatın önemli gerçeğidir.





Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz 2019 yılında. Yeni bir model. Cumhurbaşkanı 50+1 ile seçilecek. Yasama ne olursa olsun diyemeyiz. Parçalı olsun diyemeyiz. Değişen anayasanın ilk uygulamasını 2019 seçimleri itibarıyla hayata geçireceğiz.