AKP'den Babacan'a yönelik ilk hamle: Ne var ne yok sildiler!

Babacan, 14 Ağustos 2001'de kurulan AKP'nin kurucuları arasında yer alıyordu.







T24'te yer alan habere göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan Ak kadro altındaki Kurucu Üyeler sayfasında Babacan'ın da biyografisi ile bilgileri yer alıyordu.





AKP hükümetlerinde 13 yıl boyunca ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Babacan, "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada istifa ettiğini açıklamıştı.

