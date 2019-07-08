Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Babacan'a yönelik ilk hamle: Ne var ne yok sildiler! /08 Temmuz 2019 16:52

AKP'den Babacan'a yönelik ilk hamle: Ne var ne yok sildiler!

AKP'den yaptığı açıklamayla istifa eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin internet sitesindeki "Kurucu Üyeler" sayfasından çıkarıldı.

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Babacan, 14 Ağustos 2001'de kurulan AKP'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

T24'te yer alan habere göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan Ak kadro altındaki Kurucu Üyeler sayfasında Babacan'ın da biyografisi ile bilgileri yer alıyordu. 

AKP hükümetlerinde 13 yıl boyunca ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Babacan, "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada istifa ettiğini açıklamıştı.
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