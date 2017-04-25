Samanyolu Haber /Dünya / AKP'den aldığı paralar Temsilciler Meclisinde gündem oldu /25 Nisan 2017 21:54

AKP'den aldığı paralar Temsilciler Meclisinde gündem oldu

Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Mike Flynn’in, Rusya ve Türkiye’den aldığı paraların "kanunsuz" olduğu açıklandı.

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

ABD Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi Başkanı Jason Chaffetz, bugün yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Mike Flynn’in, Rusya ve Türkiye’den aldığı paraların "kanunsuz" olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Washington Hattı?'ndan İlhan Tanır'ın haberine göre, komitenin Demokrat Partili Eşbaşkanı Elijah Cummings ile birlikte yaptıkları basın açıklamasında Chaffetz, Flynn’in Rusya ve Türkiye bağlantılı paraları almadan önce gerekli yerlerden izin almasi gerektigi halde, izin istemediğini açıkladı.

Emekli bir general olan Flynn'in, Pentagon ve diğer gerekli yerlerden, yaptığı işlerin uygun olduğuna dair izin alması gerektiği belirtiliyor.

Chaffetz açıklamasında; "Kendim de eski bir askeri yetkili olarak diyebilirim ki emekli bir asker olarak Rusya, Türkiye veya başka bir ülkeden bir para alamazsın. Alamazsın işte! Eğer almışsa ki öyle görünüyor o zaman bu uygun bir işlem değil. Ve kanunların ihlalinin sonuçları olacaktır.”

Bill Clinton döneminde CIA şefliği yapan James Woolsey, Wall Street Journal ve CNN’de, Flynn ve lobicilik faaliyetleri hakkında ifşaatta bulunmuş, Flynn ile üst düzey Türk yöneticileri (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak) arasında bir toplantı düzenlenmiş, bu toplantıda Pensilvanya’da mukim Fethullah Gülen’in, ABD’deki yasal geri iade prosedürlerinin üzerinden atlanarak Türkiye’ye verilmesi tartışılmıştı.

Yine Flynn’in, Türk işadamı Ekim Alptekin'e İsrail ile enerji işbirliği için lobicilik faaliyeti yürüttüğü belirtilmişti
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