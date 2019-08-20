AKP'den ağır sözler: Karnından konuşan Gül ve Davutoğlu Erdoğan düşmanlarına katıldı

Mahir Ünal, Abdullah Gül'ün daha önce Gezi olayları sırasında sarf ettiği "demokrasi sandıktan ibaret değildir” sözlerini hatırlattı. Ünal, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun Kürt oylarını almak için bu tutumu sergilediklerini savunarak, "Siz siz olun, PKK’nın değil, halkımızın desteğine talip olun" dedi.







Ünal ayrıca kayyım atamalarına karşı toplumda yükselen tepkiyi Erdoğan düşmanlarının bulaşması olarak nitelendirdi ve Gül ile Davutoğlu'nun da bu kampa dahil olduklarını öne sürdü.





Twitter hesabından bir dizi tweet paylaşan Mahir Ünal'ın değerlendirmeleri şöyle





"Türkiye’nin uzunca bir zamandır ekonomide, iç ve dış güvenlikte dört ayrı terör örgütü ile verdiği kararlı mücadeleyi, görmezden gelmek Suriye’nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz’de yapılmak istenen dizaynları yok saymak, bütün bunların sadece bir bileşeni olan 15 Temmuz saldırısı sonrası oluşan ölüm ve kalım mücadelesi...





Bütün bu mücadelenin sembolü haline gelen ülke liderimiz Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının oluşturduğu hatta, maalesef uzunca zamandır karnından konuşan Abdullah GÜL ve Ahmet DAVUTOĞLU da katıldı.





Meselenin üç belediye başkanını görevden almak ve demokrasi duyarlılığı olmadığını biliyoruz. Kayyım atanmasının hukuki ve demokratik altyapısı bellidir.





Gezi olayları esnasında “demokrasi sandıktan ibaret değildir” diyen Sn. Gül şimdi “seçimle gelen seçimle gider” demekte. Bu nasıl bir tenakuzdur!





Demokrasinin ilkeleri duruma ve kişilere göre mi belirlenmektedir? Evet, seçilmiş olmak hukuku ve demokrasiyi yok etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak hakkı vermez kimseye. İşte bu evrensel bir demokrasi ilkesidir....





Partiler ve siyasiler tabii ki belirli kesimleri kazanmaya dönük pozisyonlar alabilir. Ancak bu ülkede PKK ve onun güdümündeki yapıların gerçek yüzünü en iyi Kürt vatandaşlarımız bilir. Teröre destek çıkarak milletimizin gönlü kazanılmaz.





Siz siz olun, PKK’nın değil, halkımızın desteğine talip olun."