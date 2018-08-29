Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 'AF' açıklaması /29 Ağustos 2018 19:10

AKP'den 'AF' açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP’nin af teklifiyle ilgili “Gündemimizde af yok” dedi.

SHABER3.COM

Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret eden Bahçeli, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini söylemişti. MHP, Meclis açıldığı zaman sunacakları ilk tekliflerden birinin af olacağını da duyurmuştu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP MYK toplantısının ardından ‘af’la ilgili soruya yanıt verdi: “Gündemimizde af yok. Daha önce açıkladığımız pozisyonumuz neyse onu koruyoruz. Konuyla ilgili tartışmalara devam ediyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'den 'AF' açıklaması Sonraki Haber >>

"Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor"

Bu zulmün ta kendisidir!

Bu zulmün ta kendisidir!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:22:50