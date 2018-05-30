AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Esnaf ziyareti yapan ve Şeyh Said'in üçüncü kuşak torunu da olan AKP'li Fırat'ı durduran bir kişi, "Sayın vekil adayım, 5 dakika muhabbet edebilir miyiz" diyerek, Fırat'ın yanına yaklaştı.







Fırat'ın yanına yaklaşan Yurttaş, Fırat'a, "Şimdi Roboski muhabbetini biliyorsunuz, katili bulunmadı. Kobane’deki Kürt halkının, namuslarına, şereflerine, ırzlarına tecavüz edilirken, ‘Kobani düştü, düşecek’ diyen yönetim de sizlersiniz. 2 gün önceye kadar, bu mahalle başında, Kürt halkına koro halinde analarına küfür ediliyor, yine yönetimde sizler varsınız. Burada 2 gün önce, esnaf arkadaşımız bıçaklandı, yine sizler yönetim olarak bizlere sahip çıkmadınız" diye belirtirken, "Siz Şeyh Said’in torunusunuz. Sizlere saygı duyan bir Kürt halkı, burada sizin de aileniz yaşıyor. 5. sırayı vermiş sana, git onları böl diye, ayıp olmuyor mu, hiç gururunuz yok mu bu partiden aday oluyorsunuz? İnsan utanır, 5. sırayı size vermiş, kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Kürt halkı sizleri gömecek o sandığa, bu halk sizleri o sandığa gömecek" dedi.