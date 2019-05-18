Samanyolu Haber /Politika / 'AKP'deki ayrılıkçılar planlarını erteledi' /18 Mayıs 2019 10:21

'AKP'deki ayrılıkçılar planlarını erteledi'

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'ın aktardığı kulis bilgilere göre AKP'ye muhalif 2 farklı parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın 23 Haziran geçene kadar sahada görünmeme kararı aldı.

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Takan "deneyimli siyasetçi" olarak tanımladığı bir ismin ifadelerini bugünkü köşesinden aktardı. Davutoğlu ve Babacan'ın "Seçim sürecini sessizce atlatma niyetinde olduğunu" belirten Takan, "23 Haziran'dan sonra partileşme süreci ile ilgili daha net açıklamalar yapacakları ifade ediliyor" dedi.

Takan yazısının ilgili bölümünde şöyle devam etti: 

Erdoğan'ın agresif eleştirilerine hedef olan diğer bir kesim de AKP'li muhalifler... Bu sert çıkışlardan yeni parti kurma çalışmaları etkilendi mi?.. Soruya cevap aradım. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimler, 23 Haziran geçene kadar "pek sahada görünmeme" kararı almışlar. "Seçim sürecini sessizce atlatma" niyetindeymişler. 23 Haziran'dan sonra partileşme süreci ile ilgili daha net açıklamalar yapacakları ifade ediliyor. "Hain" damgası yemekten mi korkuyorlar? Olabilir!.. Belki de, iddia ettikleri, kendi saflarına geçecek 30 milletvekilini şimdiden ürkütmek istemiyor olabilirler. Erdoğan'ın ne yapacağını da kestiremiyorlar. Temkinli ürkeklik!..

AKP'nin Çukurambar sosyetesinin de gözü Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın üstünde..."Güllü", "Gülsüz" formüller tartışılıyor. Sınır ötesinde, nerelerde, kimlerin kimlerle temas ettiği sahur bitene kadar tartışılıyor. Herkesin kendine göre bir tahmini ve de altını çizerek belirteyim "bir duyumu" var!..

İstanbul'un geleceği AKP'nin geleceğine bağlanmış gibi... Al yanaklı, bond çantalı tosuncuklar telaş içinde!.. Bundan sonra, tanesi 40 bin liraya, Ankara Büyükşehir Belediyesine çürümüş ağaç vs. satamayacaklarını çok iyi bildikleri için, pazar paylarını kaybetmemek uğruna uğraş veriyorlar. Hani derler ya!.. "Koyun can, kasap et derdinde" diye..
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