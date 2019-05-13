Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de YSK çatlağı: Eleştirenlere kapıyı gösterdi /13 Mayıs 2019 10:30

AKP'de YSK çatlağı: Eleştirenlere kapıyı gösterdi

YSK’nin aldığı İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı AKP’de çatlak yarattı. Erdoğan kararı eleştiren partililere sert çıkarken, eleştiri yapanlara kapıyı gösterdi.

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Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştirenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan’ın “Hele ki parti yönetimindeki arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu ediyorlarsa istifa etsinler” sözü, MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu’na mesaj olarak yorumlandı. Yeneroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla YSK’nin kararını eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AKP MKYK’de, YSK’nin İstanbul kararı ve seçim çalışmaları değerlendirildi. Erdoğan, Ömer Çelik’in basın toplantısı yaptıktan sonra kurul toplantısına tekrar dönerken gazetecilerin “Partinin kurucusu Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun YSK kararıyla ilgili açıklamalarını” sorduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, Abdullah Gül’ün kurucu olmadığını, konunun yanlış bilindiğini, Gül’ün cumhurbaşkanı olmasıyla parti üyeliğinin düştüğünü, cumhurbaşkanlığından sonra da partiye üye olmadığını söyledi.
İhraç mesajı mı?

Erdoğan’ın “Ahmet Bey ise eski başbakanımız, onların yaptığı açıklamaları anlıyorum. Ama partimizin içinden arkadaşlarımızın hele ki parti yönetimindeki arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu ediyorlarsa istifa etsinler” dediği öğrenildi. Erdoğan, bunlarla ilgili olarak gereğini yapacaklarını belirtirken “Hele bir ramazan ve bayram geçsin” diye konuştu. Erdoğan’ın isim vermese de “parti yöneticilerinin paylaşımları” sözleri, MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu’na mesaj olarak yorumlandı. Yeneroğlu, YSK’nin karar verdiği 6 Mayıs’ta Twitter’da, “Büyük hukukçu Ebu Hanife’nin mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflahınızı kısar ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa hayırlı sahurlar dilerim. Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” paylaşımında bulunmuştu.

‘Sahada olunmalı’
Toplantıda İstanbul’da sandığa gitmeyen AKP’li seçmenin ilçelere göre dağılımıyla ilgili bilgi verilirken, küskün seçmenin sandığa götürülmesi, muhafazakâr Kürt seçmenin partiye çekilebilmesi için neler yapılabileceği değerlendirildi. Sosyal medyanın aktif olarak kullanılması gerektiği konuşulurken, Erdoğan, yalnızca sosyal medyanın yeterli olmadığını sahada da olunması gerektiğini söyledi. MKYK üyeleriyle ilgili bir görevlendirme yapmayacağını belirten Erdoğan, isteyenlerin İstanbul’a gidip çalışabileceğini belirtti. Meclis çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, genel kurulun bayram tatiline kadar çalışacağı, bayram tatilinin ardından seçime kadar çalışmalarına ara verebileceği bilgisi verildi.

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