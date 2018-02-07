Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de yeni gelişme ... Abdullah Gül'ün ekibi TV kuruyor /07 Şubat 2018 15:15

AKP'de yeni gelişme ... Abdullah Gül'ün ekibi TV kuruyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ekibinin yeni bir televizyon kurmak için çalışmalarını başlattığı gündeme geldi.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ekibinin yeni bir televizyon kurmak için çalışmalarını başlattığı gündeme geldi.

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Son dönemde AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP içindeki muhaliflere yakınlığıyla bilinen Karar gazetesini yaklaşık bir ay önce ziyaret etmişti.

Karar Gazetesini yakından takip ettiğini belirten Gül, başarılar dilemişti

Abdullah Gül'ün bu ziyaretinde Gül'e yakınlığıyla bilinen Karar ekibi yeni bir televizyon kurma kararı aldı. Hatta, Gül'ün ekibinin yeni bir televizyon kurmak için çalışmalarını başlattığı öğrenildi.Yayın ve stüdyolar için görüşmelerini yapan Gül'ün ekibinin yeni televizyonunun yakın zamanda açıklanacağı belirtildi. 

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