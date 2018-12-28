AKP'de üç büyükşehir teşkilatı kazan kaldırdı iddiası

24 Haziran Genel Seçimleri’nde MHP ile yaptığı Cumhur İttifakı’nı yerel seçimde de sürdüren AKP’de üç büyükşehirde sıkıntı yaşandığı iddia edildi.





Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyen MHP aynı jesti AKP’den Manisa, Mersin ve Adana için beklerken, AKP il teşkilatları ise genel merkeze gönderdikleri mesajlarla ittifaktan rahatsızlıklarını dile getiriyor.





GEREKÇE: MHP İLE MANİSA KAZANILAMAZ





Habere göre Cumhur İttifakı’nda ‘en büyük çatlak’ Manisa’da yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Manisa’da aday göstereceklerini” belirtmesine rağmen “bu adayın Cumhur İttifakı adayı” olup olmayacağı netleşmedi. AKP Manisa İl Teşkilatı’nın MHP adayını kabul etmediği, hatta MHP adayı ile Cumhur İttifakı’nın kazanamayacağını belirttiği öne sürülüyor. AKP Manisa İl Teşkilatı’nın 5 milletvekilli çıkardığı Manisa’da 1 milletvekili çıkaran MHP’yi desteklemenin ‘mümkün olmayacağını’ parti üst yöneticilerine bildirdiği belirtiliyor.





ADANA VE MERSİN’DE VEKİL SAYISI TARTIŞMASI VAR





AKP’de milletvekili sayısını Adana ve Mersin il teşkilatlarının da gündeme getirdiği iddia ediliyor. Mersin’de 4 milletvekili çıkaran AKP teşkilatları, 2 vekil çıkaran MHP konusunda genel merkezlerine ters düştü. Aynı durum 5 milletvekili çıkaran AKP Adana teşkilatının da gündeminde. Genel merkezin ise 3 ilde teşkilatlarını ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.



