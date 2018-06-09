'AKP'de seçimi kazanamazsak korkusu büyüyor'









CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'den oluşan, Millet İttifakı kısa sürede topluma nüfuz ederken, AKP ve MHP'nin seçim sonuçları konusunda endişelenmesi için yeteri kadar sebep de oluşmuş oldu.





Evrensel Gazetesi köşe yazarı İhsan Çaralan da, 8 Haziran'da kaleme aldığı köşe yazısında, AKP'lilerin 'her seçimi kazanan lider' retoriğinden çark etmeye başladığına değindi. AKP-MHP kanadının, seçimi kazanamazlarsa ne yapacakları konusunu tartışmaya başladıklarını belirten Çaralan, "Damat Albayrak da bu tartışmaya “Ya milli bağımsızlık ya esaret” diyen bir video ile katıldı. Buna göre; Erdoğan ve AKP’si seçimi kaybederse eğer, ülkeye esaret gelecekmiş!" satırlarıyla durumu özetliyor.





AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde kazanamama ihtimalinin en göze batan tartışmasını, Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'un başlattığına işaret eden Çaralan, Uçum'un şu satırlarını hatırlatıyor:





"Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir."





Bunun Erdoğan'ın 'ya seçimi kazanamazsak' korkusunun dışavurumu olduğunu vurgulayan Uçum, Erdoğan'ın daha önce yaptığı, 'A, B, C planlarımız var' açıklamasına işaret ediyor ve ekliyor:





"Kazanamazsak tekrar seçme gideriz' iddiasının 24 Haziran’a üç haftadan az bir süre kaldığı günlerde gündeme getirilmesiyle şunlar açıkça görüldü:





1) “Kaybedersek yeniden seçime gideriz” iddiası, Erdoğan ve AKP’nin seçimi kaybetme korkusunun açığa vurulmasının ifadesidir.

2- “Eğer Meclis ve cumhurbaşkanlığını (ikisini birden) kazanamazsak, bu memleketin istikrarsızlığa sürüklenmesi, işlerin daha kötüye gitmesi, ekonominin daha da kötüleşmesi, yani “Belalardan bela beğenin” demektir. Ki, 1 Kasım seçiminde AKP bölge halkını “Bize oy vermezseniz beyaz Toroslar tekrar sokağa çıkar”, batı illerindeki orta sınıfları da “Biz kazanamazsak istikrarsızlık olur” diye tehdit ederek oy almıştı."





Çaralan, HDP ve İYİ Parti'nin barajı aştığı durumlarda AKP'nin vekil sayısının en fazla 240 bandında kalacağını, bunun da AKP'deki korkunun ana kaynağı olduğunu ifade ediyor. "Ne de olsa baskıcı rejimler ve “tek adamlar” için, yenilebilme fikrinin yayılması son derece tehlikelidir!" yorumunu yapan Çaralan, "Böyle bir durumda; örneğin Erdoğan’ın bıçak sırtı kazandığı bir seçimden sonra “ tekrar seçim”e gitmeyi göze alması beklenemez. Bütün bunların da ötesinde, Meclisin muhalefetin eline geçmesi demek, zaten AKP’de bir iç kavganın başlaması, başlayan çözülmenin AKP tabanında yarılmalara yol açması demek olacaktır" satırlarıyla yazısını sürdürüyor.