AKP'de sallantılar devam ediyor

Yerel seçimlerde ‘sahte seçmen’ iddialarıyla en tartışmalı yer olan İstanbul’un Büyükçekmece'de 23 Haziran öncesi partilerin hazırlıkları devam ediyor.







Büyükçekmece İYİ Parti Sekreteri Gülşen Güler, 31 Mart seçimlerinin ardından iktidarın talimatıyla kapı kapı sorgulanan Büyükçekmece'de yaşayan AKP üyelerinin, 31 Mart seçimlerinin ardından İYİ Parti'ye üye olduğunu söyledi.





Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin haberine göre Büyükçekmece İYİ Parti Sekreteri Gülşen Güler, “Biz yan yana geldiğimiz için insanlar bize çok güvendi” diyerek Büyükçekmece’deki AK Parti seçmeninin seçimlerden sonra İYİ Parti’ye üye olduklarını söylüyor: “Halk artık yoruldu. AK Parti’yi duymak istemiyorlar. Elden bize para veren bile var. Ama kabul etmiyoruz.” dedi.





Güler, seçimden sonra polislerin kendi evine gelerek seçmen sorgulaması yaptıklarını belirterek bu durumun kendilerini rencide ettiğini söyledi. Güler, şöyle devam etti: “Polislere bana bilgi verin dedim. Bilgi vermediler. Algıları tutmadı. 12 gün önce AKP bana teklif getirdi. Para vererek ‘bize çalış’ dediler. Kabul etmedim. Çünkü biz Cumhuriyet için Türkiye için torunlarımız için buradayız. Ben de Karadenizliyim ama hemşehriciliğe bakmıyorum. Karadenizli diye AK Parti’ye veya İmamoğlu’na oy verecek değiliz. İmamoğlu’nda sevecenlik ve güven var. İmamoğlu işini bildiği için Karadenizliler seviyor. AKP gibi tepeden inmemiş.”