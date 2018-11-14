Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de MHP'ye anket endişesi: 'Bizden oy kopartıyor' /14 Kasım 2018 09:48

AKP'de MHP'ye anket endişesi: 'Bizden oy kopartıyor'

AKP'li bir vekil, 'Bahçeli'nin yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor' açıklamasında bulundu, anketlerde de bunu gördüklerini söyledi.

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AKP'de karar alma süreçlerinde de rol oynayan bir vekil, "Devlet Beyi (Bahçeli) dinlediniz mi? Bu yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor" dedi, yaptırdıkları anketlerde de bunu gördüklerini söyledi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'li vekilin aktarımlarını köşesine taşırken, "Yanımıza gelen, AK Parti'nin karar alma süreçlerine de bazı konularda etki yapan, milletvekilinin ilk cümlesi şöyle oldu: 'Devlet Beyi (Bahçeli) dinlediniz mi? Bu yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor…' Burada kalmadı, yaptırdıkları anketlerde de bunu gördüklerini belirtip ekledi: 'Ekonomik krizin yarattığı tepki nedeniyle bizden kaçan seçmen uzak muhalefete gitmiyor; yakın muhalefetteki MHP'yi tercih ediyor'" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, vekilin daha sonra, "Aman başka yere gitmeyip MHP'de kalsın; dönmesi kolay olur…" dediğini aktardı.
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