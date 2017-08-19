AKP'de 'metal yorgunluğu' sancısı

Erdoğan "İstifa edin" diyor muhatapları üstüne alınmıyor





Metin Külünk AKP'ye yakın Diriliş Postası gazetesindeki köşesinde tasfiye sürecini yazdı.





“Teşkilâtlarda problem mi var?” diyen Külünk şu ifadeleri kullandı:





“AK Parti teşkilâtları, 16 yaşın 15 yılı boyunca bu partiyi iktidara taşıyan milletin sandıktaki iradesinin tecelli süreçlerinde çok büyük hizmetler başaran teşkilâtlardır.





Elbette mahallede, cebinden verip giden, hiçbir beklentisi olmayan, sadece ülke ve millet aşkıyla çırpınan AK Parti teşkilâtlarının dip dalgasında problem yoktur!





Ancak yukarı doğru çıkıldıkça, ilçe ve illerde -tamamını elbette tenzih ederim- ciddî statüko inşâları yaşanmıştır.





Evet, bunu konuşmak mecburiyetindeyiz!





Bizim ifade etmek istediğimiz, teşkilâtlarda statüko inşâ etmiş unsurların varlığının ortadan kaldırılmasıdır. Zira Sayın Erdoğan da diyor ki, ‘İstifa ediniz!’.







Fakat görüyorum ki onun seslendikleri kendilerine bakmıyor, gerçek muhataplar üzerlerine alınmıyorlar.”





“YİNE HATT-I ERDOĞAN ÇİZGİSİNDE”





“Ben mi? Ben kendime bakıyorum! Sayın Erdoğan’ın söylediği her cümleyi evvelâ kendimde tartıyorum.” diyen Külünk şöyle devam etti:





“Ve kendime diyorum ki, ‘Metin Külünk, çalışmıyorsun! Onun söylediklerini anla ve gayret et!’.





Bir beyaz kâğıt, bir de kalemle, yine kararlı, yine Hatt-ı Erdoğan çizgisinde, 15 Ağustos 2001 ve 15 Temmuz 2016 ruhuyla mücadeleye devam!”