'AKP'de metal yorgunluğu görünümlü Cemaat operasyonu'





CHP Ankara Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye'yi bekleyen siyasal gelişmeleri; Adalet Kurultayı, Meral Akşener ve MHP'den ayrılanların yeni parti hazırlığı, Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ söylemini, son KHK ile milletvekillerine soruşturma açma yetkisinin savcılığa verilmesini ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluk durumunu değerlendirdi.





Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'e yaptığı Adalet Kurultayı değerlendirmesinde kurultayın toplumun adalet talebini en üst seviyeye taşıdığını belirten Emir, Adalet Kurultayı’nın etkilerini yakın zamanda görüleceüini söyledi.





AKP’nin toplumdaki yoğun adalet talebini anlayacağını ve adaleti sağlamak için hamleler yapacağını düşünmediğini dile getiren CHP’li Vekil, bunun yerine ‘parti içi temizliğin’ artacağını iddia etti.







AKP içerisinde Hizmet Hareketi'ne yakın kişileri yargı yoluyla tasfiye edemediğini öne süren Murat Emir, “Şimdiye kadar adli makamlar aracılığıyla yapmaktan çekindikleri Cemaat operasyonlarını ‘teşkilatları yenileme’ kılıfı ile yapıyorlar” diye konuştu.





'MİLLETVEKİLLERİNE OPERASYON DALGASI YAŞANABİLİR'





CHP Ankara Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, son yayımlanan OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi ile birlikte milletvekillerine yönelik soruşturma açma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmiş olmasını 'son derece tehlikeli bir yetki' olarak nitelerken, milletvekillerine yönelik bir operasyon dalgasından da kaygılı olduğunu belirtiyor.