AKP'de Melih Gökçek tekrar sahneye çıkıyor













AKP'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, adaylık için kimlere vize vereceği, CHP ve MHP'nin nasıl bir yol izleyeceği tartışılırken, Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan, Erdoğan'ın üç dönem seçilenlerin yeniden aday gösterilmemesi yaklaşımını sürdürdüğünü hatırlattı ve Melih Gökçek cephesinde olup bitenleri yazdı.





Takan'ın Ankara'da dolaşan kulislere dayandırdığı yazısında, Gökçek'in yakın zamanda hem Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ziyaretinde bulunmayı düşündüğünü, zira, Gökçek'in iki liderin adaylığı ile ilgili açıklamalarını, iade-i itibar olarak yorumladığı ve bu nedenle ziyareti gerçekleştirmek istediğini belirtti.





Gökçek'in Erdoğan'a, Mehmet Özhaseki'nin aday olması halinde onu destekleyeceği mesajı ilettiğini de kaydeden Takan, Erdoğan'ın üç dönem vurgusu nedeniyle kimi belediye başkanlarının paniklediğini savundu ve ekledi:





"Sormayın gitsin... Aldı mı AKP kulislerini, bir telaş!.. Üç dönem mantığı acaba kimleri çarpacak?.. Kimler yırtacak da başka bir yerden aday olacak?.. Sarayın şanslıları kimler?.. Büyükşehir adaylıklarında son durum nasıl?.."





Takan, her ne kadar Gökçek'in Özhaseki'yi destekleyeceğini açıklasa da, kazanmasının zor olacağını düşündüğünü, gerekçe olarak da 'Ankara'ya yönelik özel bir hikayesi olmaması'nı sunduğunu ifade etti.





Ankara için konuşulan diğer bir isim, Altındağ ilçe belediye başkanı Veysel Tiryaki ile ilgili de Takan, şu kulis bilgisini paylaştı:





"3. dönemi doluyor. Veysel Tiryaki, şu andaki göstergelere göre, biraz daha ikinci plana itilmiş durumda. Saray kaynakları, "Eğer 3 dönem kuralı uygulanacaksa Veysel Tiryaki Bolu Belediye Başkanlığına kaydırılacak" diyor. Ankara'da emanetçi Mustafa Tuna nereye kaydırılır?.. 'Sincan'a tekrar gitmeyecek, onu Mamak'a kaydıracaklar.'





Ankara'da Süleyman Soylu güçlü aday olarak ismi çok konuşuluyordu ama görünen o ki, onun da yıldızı düşmüş!..





Saray kaynakları, 'Melih Bey Ankara'da AKP'nin kazanması için doğru ismin bir şekilde kendisi olacağını eğer kendisi olamıyorsa Mehmet Özhaseki olması gerektiğini ifade etti. Mehmet Özhaseki olursa desteklerim diyor' diye ısrarla vurgu yapıyor."





Takan, Veysel Tiryaki Bolu'ya kaydırılması halinde, Erdoğan'ın öz yeğeni KOSGEB başkan yardımcısı Recep Ali Erdoğan'ın Altındağ'a aday gösterilme ihtimaline dikkat çektiği yazısında, "Yeğen, müracaatını yapmış, 'Tayyip Bey'e sormadan müracaat etmemiştir' deniliyor" diye yazdı.





Saray kaynaklarına dayandırdığı bir diğer kulis bilgisinde, Takan, Sincan'da Osman Gökçek'in aday gösterileceği iddiasını dillendirdi.