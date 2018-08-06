Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Kurtulmuş ve Bozdağ'a çizik mi? /06 Ağustos 2018 15:02

AKP'de Kurtulmuş ve Bozdağ'a çizik mi?

AKP'nin bu ayki kongresinde, MKYK’da önemli değişiklikler yapılacağı ileri sürüldü. Erdoğan tarafından atanacak yeni MKYK’da Bekir Bozdağ ve Numan Kurtulmuş’un yer almayabileceği belirtiliyor.

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AKP’nin 18 Ağustos’ta yapacağı altıncı olağan kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) önemli değişiklikler yapılacağı ileri sürüldü. Genel Başkan Tayyip Erdoğan tarafından belirlenecek yeni MKYK listesi için ‘sürpriz’ isimlerin konuşulduğu iddia edildi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz’ın kulislere dayandırdığı haberine göre AKP, 18 Ağustos’taki büyük kongresinde partinin en üst karar organı MKYK’da önemli değişikliklere hazırlanıyor. Kongrede yenilenecek ‘A takımı’ için kulislerde sürpriz isimler konuşuluyor.

Mevcut MKYK’da yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop yeni görevlerinden dolayı parti yönetiminde yer almayacaklar.

Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan bazı isimlerde de değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Mevcut MKYK’da yer alan Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni yönetimde yer alıp alamayacakları tartışılıyor. Aynı şekilde Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş’un durumu da netlik kazanmadı.

AKP kaynakları, “Cumhurbaşkanı bugüne kadar ağırlıklı olarak komisyonlarda görev verdiği isimleri MKYK’da görevlendirmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aynı tavrı sürdürürse bu isimler MKYK’da yer alamayabilirler, ancak özellikle Bozdağ ve Kurtulmuş’u ileride parti yönetiminde de düşünüyorsa istisna yapabilir” diyorlar.
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