AKP'de kriz... Büyükşehir Belediye Başkanı, Numan Kurtulmuş'u hedef alıp bıraktı

Yılmaz, akşam saatlerinde AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u çok sert sözlerle eleştirmişti.İstifaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken Enver Yılmaz'ın istifası istendikten sonra Numan Kurtulmuş hakkında o mesajları paylaştığı da iddia ediliyor.





Yılmaz Twitter hesabından Numan Kurtulmuş hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:





"Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi...

'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı."





Ne olmuştu?

