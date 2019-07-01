AKP'de koltuklarını ilk kaybedecek isimler kim?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü köşesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yönetiminde muhtemel değişikleri değerlendirdi.





Zeyrek, Ali İhsan Yavuz ve Mehmet Özhaseki'nin listenin başında olduğunu iddia etti.





Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:





"Parti yönetiminde olası bir değişikliğe 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde yetki ve sorumluluk sahibi olan insanlarla başlanacağı kesin.





Daha açık yazmak gerekirse, seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz ile birlikte yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve teşkilattan sorumlu Erkan Kandemir listenin en üstünde.





İstanbul ve Ankara başta olmak üzere başarısız il örgütleri de büyük bir neşter yiyecek."