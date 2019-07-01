Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de koltuklarını ilk kaybedecek isimler kim? /01 Temmuz 2019 09:26

AKP'de koltuklarını ilk kaybedecek isimler kim?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerindeki başarısızlıktan dolayı ilk faturayı parti yönetimindeki arkadaşlarına kesecek.

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü köşesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yönetiminde muhtemel değişikleri değerlendirdi.

Zeyrek, Ali İhsan Yavuz ve Mehmet Özhaseki'nin listenin başında olduğunu iddia etti.

Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Parti yönetiminde olası bir değişikliğe 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde yetki ve sorumluluk sahibi olan insanlarla başlanacağı kesin.

Daha açık yazmak gerekirse, seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz ile birlikte yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve teşkilattan sorumlu Erkan Kandemir listenin en üstünde.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere başarısız il örgütleri de büyük bir neşter yiyecek."
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