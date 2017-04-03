AKP’de ‘Kayseri’ krizi!





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bugün saat 16.30’da yapılacak referandum mitinginde konuşacağı günler öncesinden açıklanmış, hazırlıklar başlatılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programa katılımı iptal edilirken, buna rağmen partiler alanı onun posterinin bulunduğu dev afiş ve pankartlarla donattı. Cadde ve sokaklara da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişleri asıldı.





“ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZ SİZ DE ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ”





Kayseri’nin tarihi kalesine, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın dev posterleri ile Ak Parti amblemi asıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşacağı miting öncesi alana gelen MHP’liler için ‘Ülkücü kardeşlerimiz siz de aramıza hoş geldiniz’ anonsu yapıldı.





Miting sırasında yerde alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra havada bir polis helikopteri sürekli denetim yaptı. Mitingin yapıldığı alanı çevreleyen yüksek binalarda ve Kayseri Kalesi’nin surlarında keskin nişancılar ve özel harekat mensupları dikkat çekti.

Mitinge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.





GÜL ‘EVET KAHVALTISI’NA DA GİTMEMİŞTİ







Günlerdir katılıp katılmayacağı tartışılan Kayserili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge katılmadı. Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ankara düzenleiği ve eski AKP’lileri davet ettiği ‘referandum kahvaltısına’ da katılmamıştı