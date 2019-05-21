AKP'de kafalar karışık

Kararla ilgili en çok sorulan 'Aynı zarftaki 4 oy pusulasından neden sadece bir tanesi iptal ediliyor' sorusuna yanıt veren AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım, sandık kurulu çalışanlarının AKP'ye oy vereceğini düşündükleri seçmene büyükşehir adaylarının seçildiği pusulanın verilmediğini iddia etti. Aynı soruya yanıt veren İçişleri Bakanı Soylu ise "Mesele zarfların içerisindeki oylar değil, buna bir itirazımız yok" diyerek sorunun zarflarda değil sayımda olduğunu öne sürdü. Birbiri ile çelişen bu iki açıklama akıllara 'kim doğru söylüyor?' sorusunu getirdi.





AKP’nin itirazlarını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 6 Mayıs 2019’da “Sandık kurullarında memur olmayan kişiler görev aldığı” gerekçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerini iptal etmişti. Tartışmalı bu karar sonrasında seçimleri önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu’nun 17 Nisan’da aldığı mazbata iptal edilmiş ve 23 Haziran’da yeniden seçime gidilmesi kararı verilmişti.





YSK’nın 200 sayfayı aştığı ifade edilen gerekçeli kararı henüz kamuoyuyla paylaşılmazken Kurulun kısa kararında, “Sandık kurullarında memur olmayan kişiler görev aldığı” seçimin bu nedenle iptal edildiği ifa edilmişti. Ancak bu kısa kararda sandık kurullarının oylara nasıl müdahale ettiği ve aynı zarf içerisinde bulunan 4 pusuladan neden birinin iptal edildiği soruları yanıtsız kalmıştı.





BİNALİ: AKP’Lİ SEÇMENE BÜYÜKŞEHİR PUSULASI VERİLMEDİ





Eleştirilere neden olan bu karara AKP cephesinden de farklı yanıtlar geliyor. Bir iftar programında konuyla ilgili soruya AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’dan ilginç bir açıklama geldi. Yıldırım, sandık kurulu çalışanlarının AKP’ye oy vereceğini düşündükleri seçmene büyükşehir adaylarının seçildiği pusulanın verilmediğini iddia etti. Sandık başkanının, hangi seçmenin kime oy vereceğini nasıl bildiği konusunda detaylara girmeyen Yıldırım, “Seçim günü olan en büyük hile; üç pusuladan ikisini veriyor birini vermiyor. Hepsine değil. Bakıyor seçmene diyelimki AK Parti’nin adayıona verecek gibi duran seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor. İki tane veriyor. Bunu nereden biliyoruz? O gün gelen şikiyatlerden. O gün bize şikayet edenler oldu.” dedi.





AKP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, daha önce soyisimden AKP'ye oy veren seçmenin belli olacağını öne sürmüştü.





SOYLU: ZARFLARDA SORUN YOK





Sadece büyükşehir belediye seçimlerinin iptal edilmesine yönelik eleştirilere değinen bir diğer AKP’li de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Yıldırım’ın aksine oy pusulalarında ve ve zarflarda hile olmadığını ifade eden Soylu, asıl meselenin zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar olduğunu ifade etti. “Diyorlar ki, ‘4 oy pusulası var. Bunun bir tanesi niye iptal ediliyor da 3’ü iptal edilmiyor?’ diyen Soylu şöyle konuştu: “Basit. Mesele zarfların içerisindeki oylar değil, buna bir itirazımız yok. Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran’ı konuşmazdı. Saydırmadık. Bu itirazımızı reddettiler. Mesele oradaki oylar değil. Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar.”





AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım pusulalarda sorun var derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorunun zarflarda değil sayımda olduğunu öne sürdü. Birbiri ile çelişen bu iki açıklama akıllara ‘kim doğru söylüyor?’ sorusunu getirdi.