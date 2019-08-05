Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de istifa depremi /05 Ağustos 2019 19:10

AKP'de istifa depremi

AKP Diyarbakır Kayapınar ilçe başkanı Servet Can'ın, AKP'li Bağlar Belediyesi'ne kendi tanıdıklarını yerleştirdiği ve 6 ilçe yönetim kurulu üyesinin kendilerinden isim istenmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtildi.

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AKP'li belediyelerdeki akraba atamaları, parti içi kavga dönüştü. Son günlerde peş peşe ortaya çıkan ve kamuoyunda büyük tepki çeken usulsüz atama ve işe girişlerle ilgili Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinin AKP İlçe Başkanı Servet Can'ın, AKP'li Bağlar Belediyesi'ne kendi yakını olan 6 ismi yerleştirdiği iddia edildi. AKP Kayapınar İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden geçtiğimiz günlerde istifa eden ve aralarında ilçe sekreterinin de bulunduğu 6 ismin ise, Servet Can'ın kendilerinden isim istememesini gerekçe göstererek istifa ettiği öne sürüldü.  

AKP Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can'ın kayyum döneminde Kayapınar Belediyesi'ne bazı yakınlarını bankamatik memuru olarak yerleştirdiği iddia edilirken, istifaları hakkında açıklama yapmayan 6 ilçe yöneticisinin Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı yeni partiye geçişlerine zemin hazırlamak için istifa etmiş olabilecekleri de belirtildi.
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