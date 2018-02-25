Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de İstanbul depremi 39 ilçeden 25'inin başkanı görevden alındı... /25 Şubat 2018 01:06

AKP'de İstanbul depremi 39 ilçeden 25'inin başkanı görevden alındı...

AKP İstanbul il başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası 25 ilçe başkanının görevden alındığı ve yerlerine başka isimler atandığı iddia edilmişti. AKP'li bir yetkili 25 ilçe başkanının değiştiğini teyit etti.

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AKP İstanbul il başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası mevcut ilçe başkanlarının 14'üyle göreve devam edilirken, 25 ilçe başkanının görevden alındığı iddia edilmişti.

 AKP’li bir yetkili, 25 ilçe başkanının değiştiğini doğrularken, "Tamamı görevden alınma değil. İçlerinde 3 dönemi tamamlayanlar var, belediye başkan adayı olacaklar var. Esenyurt’ta ise hem belediye başkanı hem de ilçe başkanının Erzurumlu olması doğru olmaz diye görev verilmedi" diye konuştu.


Devam edecek olan ilçe başkanları Pendik, Beşiktaş, Sultanbeyli, Güngören, Bağcılar, Küçükçekmece, Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli olarak belirlendi.
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