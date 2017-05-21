AKP'de ikinci Erdoğan dönemi

AKP’nin Olağanüstü Büyük Kongresi, bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçildi. Erdoğan, 1414 oyla yeniden AKP Genel Başkanı oldu. Kongrede “Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform” sloganı belirlendi. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek kongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmadı,aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillendi. Parti tüzüğünde bazı değişiklikler de yapıldı.
AKP Tüzüğü’ne göre, kongrede seçilmiş delegelerin dışında, genel başkan, MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) başkan ve üyeleri, üyeliği devam eden parti kurucuları ile partili bakan ve milletvekilleri kongrenin tabii delegeleri olarak oy kullandı.
Kongrede tüzük de değişti
Kongrede, tek gündem maddesi genel başkanlık seçimi değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillendi, parti tüzüğünde 11 maddelik değişiklik yapıldı. Parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak "AKP, temel amaç ve hedefler doğrultusunda, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder" ibaresi eklendi.
Parti tüzüğünde genel başkan vekilliği getirildi, tüzüğe "genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder" ibaresi konuldu. Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle Binali Yıldırım'ın yeni dönemdeki unvanı "AKP Genel Başkan Vekili" oldu.