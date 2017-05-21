AKP'de ikinci Erdoğan dönemi

AKP’nin Olağanüstü Büyük Kongresi, bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçildi. Erdoğan, 1414 oyla yeniden AKP Genel Başkanı oldu. Kongrede “Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform” sloganı belirlendi. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek kongrede yalnızca genel başkanlık seçimi yapılmadı,aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da yeniden şekillendi. Parti tüzüğünde bazı değişiklikler de yapıldı.





AKP Tüzüğü’ne göre, kongrede seçilmiş delegelerin dışında, genel başkan, MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) başkan ve üyeleri, üyeliği devam eden parti kurucuları ile partili bakan ve milletvekilleri kongrenin tabii delegeleri olarak oy kullandı.





