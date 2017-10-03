Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de gece yarısı operasyonu /03 Ekim 2017 08:51

AKP'de gece yarısı operasyonu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlarının değiştiğini duyurdu.

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AKP’de tasfiye tartışmaları sürerken, 4 ilde daha değişim yaşandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda 4 il başkanının değiştiğini bildirdi.

Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı’na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı’na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı’na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı’na Nuh Dağdelen atandı.

Diğer yandan Kanal D Haber’in haberine göre AKP Genel Merkez’de bulunan Erdoğan Ankara, Bursa Balıkesir Niğde Uşak, Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istedi. Şubat 2018’e kadar süre verdi.
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