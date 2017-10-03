AKP'de gece yarısı operasyonu

AKP’de tasfiye tartışmaları sürerken, 4 ilde daha değişim yaşandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda 4 il başkanının değiştiğini bildirdi.







Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı’na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı’na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı’na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı’na Nuh Dağdelen atandı.





Diğer yandan Kanal D Haber’in haberine göre AKP Genel Merkez’de bulunan Erdoğan Ankara, Bursa Balıkesir Niğde Uşak, Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istedi. Şubat 2018’e kadar süre verdi.