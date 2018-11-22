AKP'de ekonomiden dolayı 24 Haziran'a göre biraz düşüş var

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İbrahim Uslu, "AKP'de 24 Haziran'a göre ekonomiden dolayı biraz düşüş var" derken, CHP'nin İstanbul adayına ilişkin şu tanımı yaptı: CHP, hem kendi tabanına, hem İYİ Parti'ye, hem HDP'ye hem de Binali Yıldırım'a oy vermeyecek MHP'lilere sempatik gelecek birini seçmeli.





Danıştay'ın Andımız kararının ardından karşılıklı açıklamalar, Cumhur İttifakı'ndaki ipleri gerdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve AKP'den yerel seçimlere farklı adaylarla girileceği duyurulması "Cumhur İttifakı bitiyor mu?" sorusunu akıllara getirse de, iki taraf da ittifakın korunacağını belirterek birbirine açık kapı bırakmıştı.



Kulislerdeki arka kapı diplomasisi iddiaları gerçeğe dönüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok olumlu bir aşamadayız" açıklaması yaptı.





RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, yerel seçim gündemini ve Bahçeli — Erdoğan görüşmesini değerlendirdi.





'AKP İLE MHP ARASINDA GÖRÜŞMELER HİÇ KESİLMEDİ'









"Liderlerin açıklamalarından sonra da görüşmeler arka kapı diploması yöntemleriyle devam etti. Aslında görüşmeler hiç kesilmedi." diyerek sözlerine başlayan Uslu, "İki liderin de rest çekme gücü vardı. Fakat İYİ Parti ve CHP arasındaki görüşmeler olgunlaşınca sonunda yeniden süreç başlatıldı. Bence dünkü toplantı süreci başlatma değil artık kapanış toplantısıydı. O buluşmayla ittifak resmen ilan edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

'KAMPANYALARIN ERKEN BAŞLATILMASI BAZEN AVANTAJ GETİRMEYEBİLİR'





31 Mart 2019'daki yerel seçimde yarışacak adayların Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesi için henüz vakit olduğunu hatırlatan Uslu, "Kampanyalar erken başlatılıyor ama bazen bu avantaj getirmeyebilir. Aday da yıpranıyor." dedi.





'MHP AÇIKLADIĞI ÇOĞU ADAYINI GERİ ÇEKECEK'





MHP'nin Adana, Mersin ve Manisa'daki ısrarına vurgu yapan Uslu, "MHP'nin tek başına Adana, Mersin ve Manisa'yı alması pek mümkün değildi." derken, adayların duyurulduğu illere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "MHP 30 — 40 yer açıkladı. Hepsi AKPliller. Şimdi muhtemelen onların çoğunu geri çekecek. Arkadaşlardan özür dileyip fedakarlık yapmaları istenir. Daha önce de böyle vakalar olmuştu".



'EKONOMİDEN DOLAYI AKP'DE 24 HAZİRAN'A GÖRE BİRAZ DÜŞÜŞ VAR'





ANAR'ın yerel seçimlere ilişkin yaptığı çalışmaya değinen Uslu, şöyle konuştu:





"Genel seçim eğilimlerini ölçmek daha sağlıklı. AKP 24 Haziran seçimlerinin 1-2 puan altında. MHP de 1-1.5 puan yukarıda. İYİ Parti sabit. CHP'de 1-1.5 puanlık bir yükselme var. Bunlar küçük değişiklikler olduğu için hata payının içinde. O yüzden aşağı yukarı 24 Haziran seviyesinde fakat belli ki ekonomiden dolayı AKP'de biraz düşme var."





'MHP'NİN İSTANBUL VE ANKARA'DA NE KADAR FİRE VERECEĞİ SEÇİM SONUCUNU ETKİLER'









MHP'nin Ankara ve İstanbul'da hangi oranda fire vereceğinin seçim sonucunda etkili olacağını kaydeden Uslu, "AKP — MHP ittifakı avantajlı hale geldi. MHP'nin İstanbul ve Ankara'da hangi oranda fire vereceği seçim sonuçlarında etkili olacak. Tabii gösterilecek adaylara da bağlı. Binali Bey çok etkili bir aday ve seçimin favorisi." dedi.

'CHP, HEM HDP, HEM İYİ PARTİ, HEM KENDİ TABANI HEM DE BİNALİ YILDIRIM'A OY VERMEYECEK MHP'LİLERE SEMPATİK GELECEK BİRİNİ SEÇMELİ'





Uslu, CHP'nin durumuna ilişkin ise şunları söyledi:





"CHP diğer partilere de sempatik gelecek isimler düşünüyor. Adı geçen kişileri değil farklı isimleri aday göstereceğini düşünüyorum. HDP'nin oylarına da ihtiyaçları var. Hem HDP, hem İYİ Parti hem de CHP tabanına hatta Binali Bey'e oy vermeyecek MHP'lilere de sempatik gelecek birilerini seçmeliler".