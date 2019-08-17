Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de çatlak derinleşiyor: Erdoğan için kritik günler kapıda /17 Ağustos 2019 14:07

AKP'de çatlak derinleşiyor: Erdoğan için kritik günler kapıda

AKP içinde çatlak derinleşiyor. Yerel seçimlerdeki hezimetin ardından parti içinde ‘yenilenme’ sesleri yükselirken, Erdoğan’ın çözülme karşısında geliştireceği tepkiler ise merak konusu.

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31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinde yaşanan hezimet, AKP içinde bir süredir açığa çıkan çatlağı derinleştirdi. Eski Bakan Ali Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti girişimleri, parti içinde bir nevi panik havası oluşturdu, Cumhur İttifakı ve MHP’ye bağımlı başkanlık sistemi de eleştirilerin odağı oldu. Parti içinde moral bozukluğu giderilemezken, partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan henüz ‘birlik olalım’ argümanı dışında kafaları netleştirecek bir adımın gelmemesi belirsizliği artırıyor.


DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞACAK

Öte yandan olağanüstü kongre ile partide yaşanan dağınıklığın açılması planlanıyor. Erdoğan bu fikre baştan soğuk dursa da şimdi daha sıcak yaklaşıyor. Kongrenin handikabı ise, istedikleri mevkilerde yer alamayacakların küsmesi. Küskünler için ise yeni adresin, kurulacak yeni partiler olduğu öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek kopuşları önlemek gerekse yeni parti çalışmalarına ket vurmak adına Eylül’de gerçekleşecek bir kongre ya da geniş çaplı görev değişikliği ile durumu kurtarmaya çalışacak.

YENİLENMYE DEĞİL, YENİ PARTİYE MUHTAÇ

18. Kuruluş yılına bu çalkantılar içinde giren AKP’de ‘yenilenme’ tartışmaları da hemen herkesin dillendirdiği konular haline geldi. Son olarak eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, 18’inci kuruluş yıl dönümünde AKP’nin ömrünü tamamladığını ifade eden açıklamalarıyla dikkat çekti. Metiner, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerekiyor. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var” dedi. Parti içinde akraba kayırmacılığından da şikayet eden Metiner, önceki günkü köşesinde “Güç zehirlenmesi yaşayanların akraba kayırmacılıklarıyla davamıza zarar vermelerinin önüne geçilmezse pusuda bekleyen fitnecilerin değirmenine su taşınmış olur” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK SİSTEMİ RAHATSIZLIK MEYDANA GETİRİYOR 

Öte yandan Metiner’in sözlerine yanıt veren AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise, ‘Partilerin ömürlerine halk karar verir’ dedi. Bostancı’nın başkanlık sistemine ilişkin bir süre önce dile getirdiği ‘sistem rehabilite edilmeli’ şeklindeki açıklamaları ile AKP’li il başkanlarının duyduğu rahatsızlık da dikkat çekmişti. Başkanlık sisteminden duyulan rahatsızlığa ilişkin sesler yükselse de ‘tartışma başlarsa devamı gelir’ endişesi yaşanıyor.

Bugün çözülme sürecine giren partide benzer tartışma ve polemiklerin devam edeceği malumun ilamı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yaşanan gelişmelere karşı yapacağı hamleler ise merak konusu.
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