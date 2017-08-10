Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de büyük tasfiye /10 Ağustos 2017 18:06

AKP'de büyük tasfiye

AKP'de birinci gündem teşkilatlarda yapılacak tasfiyeler. Değişiklikler için AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a bir rapor sunulacak. ilk olarak 350 ilçede teşkilat yöneticilerinin değiştirilecek.

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AKP'de 350 ilçe teşkilatı daha değiştirilecek

 AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" gerekçesiyle başlatacağı AKP teşkilatlarındaki tasfiyeler için çalışmalar sürüyor. İlk aşamada 350 ilçe teşkilatında değişiklik yapılacak. Bu değişiklikler için hazırlanacak olan rapor Erdoğan'a sunulacak.
 
AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partide metal yorgunluğunu aşmak için hazırlanacak raporun ayrıntılarını anlattı. Ataş'ın açıklamalarına göre AKP'de yaklaşık 200 ilçede yönetim zaten değiştirildi. Şimdi de 350 ilçe için hazırlıklar yapılıyor. Yani Türkiye genelinde toplamda 970 ilçe teşkilatının yüzde 50'si değiştirilmiş olacak.
 
Tasfiyeler için bazı il başkanlarının istifa etmesi beklenecek istifa etmeyen olursa da genel merkez "bırakın" talimatı verecek.
 
Yeni yönetimler için de kapsamlı bir güvenlik soruşturması yürütülüyor. Yönetici olarak düşünülen isimlerle görüşmeler sürüyor.
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