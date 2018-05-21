Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de büyük tasfiye... 200 vekil liste dışı kalacak iddiası... /21 Mayıs 2018 12:23

AKP'de büyük tasfiye... 200 vekil liste dışı kalacak iddiası...

Siyasi partiler, 24 Haziran'daki milletvekili seçimi için aday listelerini hazırladı. Listeler bugün Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da aday listesine son şeklini verdi.Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, her seçim döneminde milletvekili gurubunun yüzde 50'den fazlasını değiştiren AKP, bu defa değişimi daha fazla yapacak. 316 milletvekilinden 200'e yakınını liste dışı bırakacak. Parti kulislerinde, “En büyük değişiminin olduğu liste” yorumları yapılıyor. Liste dışı kalacak isimler, seçimden sonra bakanlık ve belediye başkanlığı hayali kuracak.Listeye girme konusunda yakın çevresi ve arkadaşlarından gelen ‘ricaları azaltmak' için Erdoğan dün Bosna'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen seçim döneminde de günübirlik İran seyahatine çıkmıştı. 

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