Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de bu anket konuşuluyor /22 Temmuz 2019 19:29

AKP'de bu anket konuşuluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki rekabet AKP koridorlarında devam ediyor.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın parti kurma çalışmaları AKP’yi nasıl etkileyeceği konuşuluyor. 

Diğer tarafta ise parti içindeki hesaplaşma sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki rekabet AKP koridorlarında devam ediyor. 

Parti yönetiminde ve bakanlıklar değişim yaşanmasının beklendiği günlerde, AKP koridorlarında bir anket sonucu elden ele geziyor. 

ALBAYRAK’A BÜYÜK ŞOK

PİAR Araştırma, geçen günlerde yeni bir anket sonucunu açıkladı. Ankette, bakanların tanınırlığı ve başarısı da soruldu. Berat Albayrak en çok tanınan bakan olurken, ankete katılanların yüzde 88.2'si tarafından başarısız bulundu. Anket sonuçlarına göre en başarısız bulunan bakan Albayrak oldu. Albayrak yüzde 2.1 oranında başarılı bulunurken, ankete katılanların yüzde 9.3 fikrinin olmadığını beyan etti. 

SOYLU “EN BAŞARILI” 

Albayrak’tan sonra en çok tanınan bakan ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanınma oranı yüzde 72.5 olarak ölçüldü. Soylu'yu başarılı bulanların oranı yüzde 45.2, başarısız bulanların oranı ise yüzde 45 oldu. Anket, en başarılı bulunan bakanın Süleyman Soylu olduğunu gösteriyor. İşte AKP koridorlarında cep telefonlarında paylaşılan bu anket gösterilerek iki bakan karşılaştırılıyor.

İşte o anket sonucu:




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