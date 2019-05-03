AKP'de bir istifa depremi daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.







Kuruluşundan itibaren görev aldığı partisinde 2003 yılında il yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını belirten Eryarsoy, 24 Temmuz 2018’de AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atamasıyla il başkanı olarak görevlendirildiğini söyledi.





‘MAALESEF İZMİT BELEDİYESİ’Nİ KAZANAMADIK’





Partide görev yaptığı süre içinde başka hiçbir göreve talip olmadığını ve hep teşkilat kademesinde kalmayı tercih ettiğini belirten Eryarsoy, “31 Mart seçimlerinde, Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçemizde oylarımızı arttırdık. Büyükşehirde ve 11 ilçede milletimizin teveccühüyle belediye başkanlıklarını kazandık. İzmit Belediye Meclisini çoğunlukla kazanmamıza rağmen, maalesef belediye başkanlığını kazanamadık.” dedi.





İzmit Belediye Bakanlığı’nın CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 49,92 oy oranı ile kazanmıştı. AKP'nin adayı Azize Sibel Gönül ise yüzde 45,85 oy oranı ile ikinci olmuştu.



