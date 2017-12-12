Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Ataşehir operasyonu /12 Aralık 2017 19:02

AKP'de Ataşehir operasyonu

Ataşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararının ardından 10 gün içerisinde İstanbul Valiliği tarafından belirlenen gün ve saatte toplanarak kendi içerisinden, belediyeyi yönetecek başkan vekilini seçecek. Ataşehir Belediyesi'nde 15 AKPli 22 CHP’li meclis üyesi bulunuyor. İddiaya göre AKPlier 4 CHP'li üyeyi ikna ederek başkanlığı almaya çalışacak.

SHABER3.COM



Ataşehir Belediyesi, sürece ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bakanlığın, İlgezdi’yi Anayasa’nın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici süreyle görevden uzaklaştırdığı hatırlatıldı.

Sürece ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklama şöyle devam etti: “Ataşehir Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırma kararının ardından 10 gün içerisinde İstanbul Valiliği tarafından belirlenen gün ve saatte toplanarak kendi içerisinden, Belediyeyi yönetecek Başkan Vekilini seçecek. Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararını yargıya taşıyarak avukatları aracılığıyla hukuksal mücadelesini başlattı.”

AKPLİLER 4 CHP’Lİ ÜYEYİ İKNA TURLARINA BAŞLADI

Odatv'nin haberine göre Ataşehir Belediye Meclisi’nde 15 AKPli 22 CHP’li meclis üyesi bulunuyor. Üye sayıları rakamlarının yakın olması AKP'yi umutlandırdı. Seçimde, 4 CHP’li üye oyunu değiştirirse, rakam 19'a karşılık 18 AKP'nin lehine değişecek ve AKP’nin adayı Ataşehir’i yönetecek. AKPliler seçim sürecine kadar 4 CHP’li üyeyi ikna etmeye çalışıyor. Birlikte çalışmayı öneren AKPlilerin “İsterseniz sizden birini aday gösteririz” dediği de gelen bilgiler arasında. Eğer, AKP, 4 CHP’li üyeyi ikna etmeyi başarırsa Ataşehir Belediyesi AKP’nin yönetimine geçecek. Bu nedenle seçim gününe kadar çalışmaların süreceği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de Ataşehir operasyonu Sonraki Haber >>

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...

ABD'den aylar sonrasına randevu

ABD'den aylar sonrasına randevu

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:09:57