AKP'de Ataşehir operasyonu

Ataşehir Belediyesi, sürece ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bakanlığın, İlgezdi’yi Anayasa’nın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici süreyle görevden uzaklaştırdığı hatırlatıldı.





Sürece ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklama şöyle devam etti: “Ataşehir Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırma kararının ardından 10 gün içerisinde İstanbul Valiliği tarafından belirlenen gün ve saatte toplanarak kendi içerisinden, Belediyeyi yönetecek Başkan Vekilini seçecek. Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararını yargıya taşıyarak avukatları aracılığıyla hukuksal mücadelesini başlattı.”





AKPLİLER 4 CHP’Lİ ÜYEYİ İKNA TURLARINA BAŞLADI





Odatv'nin haberine göre Ataşehir Belediye Meclisi’nde 15 AKPli 22 CHP’li meclis üyesi bulunuyor. Üye sayıları rakamlarının yakın olması AKP'yi umutlandırdı. Seçimde, 4 CHP’li üye oyunu değiştirirse, rakam 19'a karşılık 18 AKP'nin lehine değişecek ve AKP’nin adayı Ataşehir’i yönetecek. AKPliler seçim sürecine kadar 4 CHP’li üyeyi ikna etmeye çalışıyor. Birlikte çalışmayı öneren AKPlilerin “İsterseniz sizden birini aday gösteririz” dediği de gelen bilgiler arasında. Eğer, AKP, 4 CHP’li üyeyi ikna etmeyi başarırsa Ataşehir Belediyesi AKP’nin yönetimine geçecek. Bu nedenle seçim gününe kadar çalışmaların süreceği belirtiliyor.