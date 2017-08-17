Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de art arda istifalar! /17 Ağustos 2017 18:21

AKP'de art arda istifalar!

Dün AKP Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca'nın istifasının ardından bugün de AKP Muş İl Başkanlı Namık Ergün, AKP Hakkari il Başkanı Nurettin Fırat ve Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan, görevinden istifa etti. Ergün, Atmaca'nın aksine açıklamasında bir imada bulunmayarak kurucu üyeliğinin devam ettiğini belirtti. AKP Hakkari il Başkanı Nurettin Fırat ise istifa açıklamasında başarılarından söz ederek "Görevi devraldıktan 2 ay sonra gerçekleşen 7 Haziran seçimlerinde yüzde 8 olan oy oranını, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 12, 16 Nisan'daki halk oylamasında yüzde 32.5 seviyesine çıkarma başarısını sağladık" diye konuştu. Son istifanın sahibi Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan ise , 'Gururla gördüğüm lüzum üzerine AK Parti İl Başkanlığı görevini bu gün itibarıyla bırakıyorum' dedi.

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AKP’de istifa üstüne istifa

Bir süredir Ankara kulislerinde AKP teşkilatında yapılacak değişiklikler konuşuluyordu. İlk istifa dün Ağrı’dan geldi. İkinci istifa ise bugün Muş teşkilatından oldu. Hakkari ve Şırnak il başkanlarının istifası bugün istifa eden AKP’li başkan sayısı üçe, toplam istifa sayısı ise dörde çıktı.  İlk etapta 5 il başkanının değiştirileceği iddiaları yayılmıştı. AKP’de başka hangi illerde değişiklik olacağı ise merak konusu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı ‘metal yorgunluğu’ açıklaması ile bu iddiaları doğrular niteliğinde konuşmuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor' demişti.

İLÇE BAŞKANLARINDAN GELEN İSTİFALAR İSE ŞÖYLE: 

Sadece 6 ilçe başkanı çeşitli gerekçelerle koltuklarına veda ettiler. İşte ilçe bazındaki istifalar ve gerekçeleri:

İşte onlardan bazıları;

22 HAZİRAN – Denizli Kale’ni AKP’li belediye başkanı Erkan Hayla partisinden istifa etti.
26 HAZİRAN – AKP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu, istifa etti. Çakıroğlu istifa gerekçesi olarak;: Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’la yaşadığı sorunları gösterdi.
6 TEMMUZ -Çorum’da AKP Boğazkale İlçe Başkanı Sadık Aşık, Laçin İlçe Başkanı Mustafa Otluseki ve Oğuzlar İlçe Başkanı Alaattin Coşkun, görevlerinden istifa ettiler.
24 TEMMUZ – AKP Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir, istifa ettiğini açıkladı.
6 AĞUSTOS – Geçtiğimiz hafta göreve getirilen AKP Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Selim Alak istifa etti.
7 AĞUSTOS – AKP Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun, parti genel merkezinde yapılan istişareler sonucu yeni kongrede il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.
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