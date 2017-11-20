Samanyolu Haber /Gündem / AKP YSK'yı değiştiriyor /20 Kasım 2017 16:38

AKP YSK'yı değiştiriyor

AKP'nin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yapısının değişmesi için teklif vereceği öğrenildi.

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AKP'nin bugün Meclis'e getireceği teklifte 16 Nisan referandumunda tartışma konusu olan mühürlü oylarla ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

Teklifte ayrıca YSK üyelerinin Danıştay ve Yargıtay gibi kurumlardaki görevlerine son verileceği, üyelerin sadece YSK'ya bağlı olacağı ifade edildi.

ÜYELERİ MECLİS Mİ SEÇECEK?

298 sayılı yasaya göre YSK, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçiyor. Görev süreleri 6 yıl olan üyeler, yeniden seçilebiliyor. Hazırlığı süren taslakta, üyelerin seçilme yönteminin değişmeyeceği söylenmekle birlikte üye sayısının artırılarak bir kısmının TBMM tarafından seçiminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İhaleye son

Kamu İhale Yasası’nda düzenlenen YSK’nin pusulaların basımından her türlü satın alma, hizmet, kiralama ve taşıma işlerinin ‘doğrudan temin’ yöntemiyle yapılmasını öngören düzenlemeler de söz konusu taslağa kaydırılarak her seçim döneminde yaşanan ihale tartışmasına son verilecek. Taslakla, YSK bünyesinde genel müdürlükler ve daire başkanlıkları oluşturulacak.

Rotasyon yapılacak

YSK’nin ilçe müdürlerine rotasyon planlanıyor. İlçe seçim müdürleri, en fazla 6 yıl aynı yerde görev yapabilecek. Oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağına ilişkin düzenlemelerin bu taslakla mı yoksa seçim mevzuatına ilişkin düzenlemelerin yer alacağı taslakla mı getirileceği ise henüz netleşmedi. AKP’nin YSK ile ilgili ayrı seçim mevzuatına ilişkin ayrı taslak getirmesi bekleniyor. Her iki taslağın bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine getirileceği kaydediliyor.
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