Samanyolu Haber /Gündem / AKP YSK'ya delil oluşturmak için bakın neleri çalmış? /16 Mayıs 2019 10:00

AKP YSK'ya delil oluşturmak için bakın neleri çalmış?

HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, TBMM Genel Kurulu’nda, AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimine ilişkin "çaldılar" söylemine yanıt verdi. Tiryaki, ''İçişleri Bakanlığı'ndan sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin verilerini aldınız; işte, çalma budur'' dedi.

AKP bakın neleri çalmış

HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, TBMM Genel Kurulu’nda, AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimine ilişkin "çaldılar" söylemine yanıt verdi.

''Ne diyorsunuz? "Çünkü çaldılar." diyorsunuz. Ben şimdi kimin neyi çaldığını size anlatacağım. Seçimlerin iptali için başvurduğunuzda dediniz ki: "20 bin zihinsel engelli oy kullandı" diyen Tiryaki'nin açıklaması şu şekilde:

''İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI KENDİ YAN ŞİRKETİNİZ GİBİ KULLANDINIZ''

“Sandık kurulu üyelerinin, 9 bini aşkın sandık kurulu üyesinin isimlerini aldınız, TC kimlik numaralarını aldınız, bunların nerede çalıştığına dair bilgileri SGK'den aldınız, BAĞ-KUR'dan aldınız; bütün verileri aldınız, devletin bütün olanaklarını kullandınız. Bunun hiç kimseyle paylaşılması mümkün değilken İçişleri Bakanlığını kendi yan şirketiniz gibi kullandınız, bütün verileri aldınız. Daha başka şeyleri aldınız, bunların ailelerine ilişkin bilgileri aldınız. Dilekçelerinizde var, o valiz valiz, bavul bavul getirdiğiniz dilekçenin ekinde var”

''SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KİŞİSEL VERİLERİ ÇALDINIZ''

Şimdi, size bir kanun maddesi okuyacağım, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6: "Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır." Siz Sağlık Bakanlığı'ndan kişisel verileri çaldınız. Çalan biri var; sizsiniz. Zihinsel engellilerin, 20 bin zihinsel engellinin verisini hukuka aykırı biçimde Sağlık Bakanlığından aldınız.

Ben Mehmet Tiryaki olarak, bir avukat olarak, vekil olarak gidip Sağlık Bakanlığından Türkiye'nin herhangi bir ilinin, herhangi bir ilçesinin zihinsel engellilerinin listesini istesem alabilir miyim? Alamam. Neden? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı. İşte, siz Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içerisinde bu verileri çaldınız, suç işlediniz. Bu verileri alamazsınız, bu verileri alamazsınız; hiç kimse sizinle paylaşamaz.''
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