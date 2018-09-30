Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP yöneticisinden iddialı sözler: IMF defteri tamamen kapandı, bir daha da açılmayacak /30 Eylül 2018 18:22

AKP yöneticisinden iddialı sözler: IMF defteri tamamen kapandı, bir daha da açılmayacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Unutmasınlar IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır. Bir daha o defter açılamayacaktır, hesabı AK Parti tarafından kesilmiştir" dedi.

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Sarıeroğlu, maliye yönetiminin McKinsey şirketiyle çalışmaya karar vermesiyle ilgili konuşurken iddialı sözler sarf etti.
Sarıeroğlu şöyle dedi:

''İki gündür bir firmayla alakalı tartışmalar var. Gerçekten 'bir akıl tutulması' diyorum. Tekrardan işte IMF ile ilgili hayaller kuranlar var. Maalesef ki elini ovuşturanların bu söylemlerinden, Türkiye'nin kötü duruma düşmesinden memnuniyet duyacağını hissediyoruz. Hayal kurmasınlar, o amaçlarına, o arzularına asla ulaşamayacaklar. Unutmasınlar IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır. Bir daha o defter açılamayacaktır, hesabı AK Parti tarafından kesilmiştir. Bu, Türkiye'nin boynuna vurulmuş bir prangaydı. Şimdi bir firma üzerinden konuyu IMF'ye kadar getirdiler, bu kötü niyettir, art niyettir."

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