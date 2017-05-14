Samanyolu Haber /Gündem / AKP yine önce Cemaat'i 'ihanet'le suçlayıp ardından taklit etti! /14 Mayıs 2017 11:04

AKP yine önce Cemaat'i 'ihanet'le suçlayıp ardından taklit etti!

Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi ABD'li lobi şirketlerine para saçtığı deşifre olmuştu. O şirketlerden Burson-Marsteller'ın geçmişte Hizmet Hareketi ile lobicilik anlaşması olduğu ortaya çıktı. Dahası Cihan haber ajansı 2015 yılı Kasım ayında Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde anlaşmayı gündeme getirmiş AKP iddiayı sert bir dille yalanlamayı tercih etmişti. Özetle, 3 yıldır Cemaat'in uluslararası lobi şirketleri ile çalışmasını 'ihanet' 'kirli ittifak' ve 'suç örgütlenmesi' gibi gösteren AKP'de lobi şirketleriyle çalışmaya başladı üstelik onlardan biri Cemaat'le çalışmış Burson-Marsteller...

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Saray, Cemaat'in çalıştığı lobi şirketiyle anlaşmış!

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası Hizmet Hareketi'ni ülkeye ihanet eden bir örgütlenme gibi göstermeye çalışan AKP iktidarı delil olarak ise her defasında Cemaat'in uluslararası lobi şirketleriyle çalışmasını gösterdi. Havuz Medyası'nda bu konuda yüzlerce kara para propaganda haber yer aldı. Başını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin yönettiği Sabah gazetesi algı operasyonu için yapılan haberlerin merkeziydi. Lobi şirkerleriyle yapılan profesyonel anlaşmalar 'kirli ittifak' vs gibi ifadelerle kamuoyuna pazarlandı.



2015 yılı Kasım ayında Cihan Haber ajansı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde "Yurtdışındaki imajını iyileştirmek" iddiasıyla uluslararası halkla ilişkiler (PR) firması Burson-Marsteller'in Brüksel ofisi ile anlaştığını yazdı. Haber Başbakanlık tarafından kesin bir dille yalanlandı. Ve Cihan Haber Ajansı'nın dolayısıyla Hizmet Hareketi'nin AKP'ye yönelik bir karalaması gibi sunuldu. Ancak o haber 2 yıl sonra doğrulandı. 




Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok şey beklediği Trump görüşmesi öncesi sarayın ABD'li lobi şirketlerine para saçtığı ortaya çıkmıştı. O listede KHK'yla kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın 2 yıl önce haberleştirdiği ve AKP'nin yalanladığı dünyaca ünlü Burson-Marsteller 'in de adı var. 

Anlaşma 2017 yılını kapsayacak ve Burson-Marsteller AKP'nin ABD’deki iletişimini, sosyal medya da dahil olmak üzere yönetecek.

Şirketin Türkiye’nin imajı için yaptığı çalışmalara karşılık olarak yaklaşık 4 milyon Türk Lirası yıllık olarak ödenecek. (1.1 milyon dolar)

Halkla ilişkiler ajansı, Türkiye’nin Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami ve New York’taki temsilciliklerinin toplum liderleriyle ve basın mensuplarıyla ilişkilerini geliştirmesi planlanıyor. İngiliz pazarlama dergisi PR Week’e konuşan bir Burson-Marsteller temsilcisi anlaşmayı doğrularken konuyla ilgili derinlemesine bir açıklama yapmadı.





Gelelim şirketin Hizmet Hareketi'yle ilgisine...

AKP'nin ABD'deki lobi atağının en ilginç noktası tam da burası.

Çünkü Türkiye Büyükelçiliği'nin anlaştığı Burson Marsteller geçmişte Hizmet Hareketi'ni temsil etmiş.

Burson-Marsteller’in 2011 yılından sonra Cemaat'e yakın Texas eyaletindeki Charter Okullarını yöneten Cosmos Foundation’la anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Burson-Marsteller’in dikkat çeken isimlerinden birisi Obama’dan önce başkan olan Bush’un Eğitim Bakanı Karen Hughes olması idi.

Hughes’in halen aynı firmada başkan yardımcısı olduğu websitesinden görülüyor.

Kısaca AKP bir konuda daha Hizmet Hareketi'ni önce 'terör' ve 'ihanet'le suçlayıp ardından da taklit etmiş oldu. 

Fatih Akalan / Haber Analiz
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