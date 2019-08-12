AKP yine karıştı... Milletvekilleri ile belediye başkanı birbirine girdi

Malatya Sanal Haber’in haberine göre AKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın, AKP’li eski belediye başkanlarını usulsüzlükle suçladığı şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı AKP’yi karıştırdı.





AKP’li Başkan Gürkan sosyal medya hesabından , “2 milyon TL’ye verilmiş olan altyapı ihalesini iptal ederek kendimiz sadece 20 bin TL’ye yaptık” paylaşımda bulundu. Bu paylaşımdan bir gün sonra kentte gerçekleştirilen AKP Grup Toplantısında AKP’li Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AKP’li Belediye Başkan Selahattin Gürkan’ı çok sert azarladığı ileri sürüldü.





KİMSE FİTNE ÇIKARMASIN

AKP’li milletvekilleri, 9 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Çakır’ın kentti baştan başa değiştirdiğini, altyapıdan üstyapıya kadar onlarca hizmet yaptığını, vatandaşın hizmet beklediğini, kimsenin fitnelik yapmaması gerektiğini söyledi.





MESNETSİZ İDDİALARLA KONUŞMA

Selahattin Gürkan’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği belediyecilik çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekilleri, mesnetsiz iddialarla artık kamuoyunun meşgul edilmemesini, Büyükşehir’in bu şekilde yönetilmesinin mümkünatı olmadığını söylediler. Toplantıya katılanlarda Milletvekillerine tam destek verdiler.