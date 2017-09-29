AKP yeni sınav sistemi ile 28 Şubat'a geri döndü









Eğitimciler Birliği Sendikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ortaöğretime geçişin yanında üniversiteye giriş sınavlarında da bir değişiklik yapacağız” ifadelerinden sonra gündeme gelen üniversiteye giriş sistemindeki değişikliğin birçok kafa karışıklığını da beraberinde getirdiğini açıkladı. Sendika, üniversiteye giriş sistemindeki kalıcılık, süreklilik ve istikrar toplumun haklı beklentisi olmasına rağmen, toplumun bu konudaki hassasiyeti dikkate alındığında, mutlaka bir değişiklik yapılacaksa ilgili paydaşlardan görüş alınarak, ihtiyaçlara cevap verecek bir sistemin, demokratik teamülleri hayata geçirerek inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.





Kapsamlı değerlendirme ihtiyaç haline geldi





Eğitim-Bir-Sen’in açıklamasında, “YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın, kısa sürede bir değişimin olmayacağını, mevcut sistemin en azından bu yıl da devam edeceğini ifade etmesi bu kafa karışıklığını bir miktar azalmışken; Saraç’ın dört gün sonra, yaptığı konuşmada, üniversite giriş sisteminde değişiklik yapacaklarını ve iki aşamalı üniversite giriş sınavının tek aşamaya ve 18 puan türünün ise sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil olmak üzere dörde indirileceğini kamuoyuna duyurması kafa karışıklığını yeniden tazelemiş hatta derinleştirmiştir. Açıklanan bu yeni düzenleme, bir sadeleştirmeden öte radikal bir değişikliği içerdiği için kapsamlı bir değerlendirme yapılması ihtiyaç haline gelmiştir” derildi.





‘’28 Şubat sonrası uygulamalara benziyor’’





Milyonları ilgilendiren bu tür bir konuda herhangi bir oldubittinin kabul edilmesinin söz konusu olamayacağı ifade edilen açıklamada, “Bu kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren bir karar aceleye getirilmemeli ve belirli bir mutabakattan sonra olgunlaştırılarak hayata geçirilmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak mevcut sınav sistemini sadeleştirme adına temel Türkçe ve matematik becerilerine ağırlık veren tek aşamalı bir sınava geçilmesinin, eğitim sistemindeki sorunları daha da derinleştireceğine dikkatlere sunuyoruz. Önerilen tek aşamalı sınav modeli, 28 Şubat sonrasında uygulanan tek aşamalı giriş sınavına birebir benzemektedir. Dönemin YÖK Başkanı tarafından başlatılan tek aşamalı sınav sistemi, eğitim sistemini krizlere sürüklemiştir” görüşüne yer verildi.





Mevcut sorunların çözümünden uzak





Açıklamada mevcut sorunların çözümden uzak olduğu belirtilerek, “Üniversiteye giriş sisteminde iki aşamalı olan sınavı tek aşamaya indirmek ve sadece temel matematik ve Türkçeyi esas almak, ortaöğretim ve yükseköğretimin mevcut sorunlarını çözmekten uzaktır. Dahası, önerilen model, eğitim sistemindeki sorunları büyütme riski taşımaktadır. Ayrıca, eğitimde yapılması planlanan sistem değişikliklerinde, ilgili konu uzmanlarla ve tüm paydaşlarla geniş bir şekilde tartışılmalı, sahici bir şekilde toplumsal uzlaşı arayışında olunmalı ve gelen öneriler doğrultusunda Türkiye şartlarına uygun bir sistem geliştirilmelidir. Hızlı bir şekilde yapılan sistem değişiklikleri ileride öngörülemeyen sorunlara sebep olacak ve kısa zaman içerisinde yeni sistem arayışlarına yol açacaktır.” denildi.